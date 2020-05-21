Edis'in yarı çıplak yatak pozu verdiği isim şarkıcı Aybüke Arbele çıktı!
Edis, dün sosyal medya hesabı Instagram'dan bir kadınla sarmaş dolaş pozunu paylaştı. Yatak pozunu kısa sürede Instagram'dan silen Edis'in yanındaki kişi şarkıcı Aybüke Albere çıktı.
Pop müzik dünyasının yakışıklı isimlerinden Edis, dün sosyal medya hesabı Instagram'dan bir kadınla yarı çıplak, sarmaş dolaş bir fotoğrafını paylaştı. Herkesin şaşkınlıkla karşıladığı bu fotoğrafta kadının kim olduğu merak edilirken Edis, fotoğrafı Instagram'dan aniden kaldırdı.
Edis'in Instagram'dan kaldırdığı bu fotoğraf ise hayranları tarafından çoktan kayda alınınca Edis, yakayı ele verdi. Fotoğrafı kaldıran Edis'in yanındaki kişinin genç şarkıcı Aybüke Arbele olduğu ileri sürüldü.
Hatta Edis'in yakın çevresi o fotoğraftaki kadının Aybüke Albere olduğunu söyleyerek şunları söyledi:
"Neden soruyorsunuz ki? O kadın Aybüke Albere. Onu tanıyan herkes sırtındaki dövmeden bilir."
Ortaya çıkan Aybüke Arbele fotoğraflarıyla beraber Edis'in yanındaki kişinin şarkıcı Arbele olduğu kesinleşti.