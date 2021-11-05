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'Edis'in kalçası takma mı' tartışması O görüntüler sosyal medyayı salladı

'Edis'in kalçası takma mı' tartışması O görüntüler sosyal medyayı salladı

Sosyal medyada ciddi bir hayran kitlesi bulunan ünlü popçu Edis'in son konserinde dans ederken ortaya çıkan görüntülerin ardından 'Edis'in poposu takma mı' tartışması interneti kasıp kavurdu.

'Edis'in kalçası takma mı' tartışması O görüntüler sosyal medyayı salladı

Türkiye turnesi kapsamında konser üstüne konser veren Edis  Görgülü'nün poposu sosyal medyada olay oldu.  Türkiye turnesinde olan ve her sahnesinde aynı kıyafetleri giyen Edis'in görüntüsü olay yarattı! Kıvrak danslarıyla izleyiciyi coşturan Edis'in kalçasının 'takma' olduğu iddiası Instagram'ı kasıp kavurdu.

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'Edis'in kalçası takma mı' tartışması O görüntüler sosyal medyayı salladı

Pandemi nedeniyle yaklaşık 2 yıllık aradan sonra sevenleriyle buluşan Edis, şu sıralar Türkiye turnesinde...

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'Edis'in kalçası takma mı' tartışması O görüntüler sosyal medyayı salladı

Şehir şehir gezen ünlü şarkıcı, hem şarkılarıyla hem de sahne şovuyla izleyicisini her daim enerjik tutmayı başarıyor.

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'Edis'in kalçası takma mı' tartışması O görüntüler sosyal medyayı salladı

Aynı zamanda sahne kostümleriyle de epey dikkat çekiyor!

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