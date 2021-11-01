Edis Zeynep Bastık ile seksi dansı için ilk kez konuştu: Çok üzgünüm

Meslektaşı Zeynep Bastık'la yaptığı dansla ilgili ilk kez bu kadar net ve açık konuşan ünlü popçu, "Her şeyden önce biz Zeynep'le aileyiz. Zeynep benim kardeşim, eşi (Tolga Akış) menajerim" dedi ve şöyle devam etti: