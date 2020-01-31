Edis cinsel ilişki videosu hakkında konuştu 'Babam kalp krizi geçiriyordu'

Habertürk'e konuşan Edis, "Arkadaşlar o şahıs ben değilim. O video yüzünden babam kalp krizi geçiriyordu. Annem ve babam çok kötü oldu. Babama ben olmadığımı söyleyince rahatladı. Zaten o kişi de ifşa oldu. Onun yüzünde ben olunca, herkes benim olduğumu sandı. Lütfen rica ediyorum. Video ile benim alakam yok." dedi.