Edis cinsel ilişki videosu hakkında konuştu 'Babam kalp krizi geçiriyordu'
Sosyal medyada Edis'in cinsel ilişki videosu olduğu iddia edilen bir video 'Edis ifşa' adı altında yayılınca şarkıcı Edis, açıklama yapmak zorunda kaldı.
Geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabı Twitter'da 'Edis ifşa' adı altında bir cinsel ilişki videosu yayımlanmaya başlandı. Videodakilerden bir kişinin şarkıcı Edis olduğu iddia edilince ortalık karıştı. Sosyal medyada günlerce konuşulan video hakkında Edis, videodaki kişinin kendisi olmadığına dair bir açıklama videosu çekse de basın muhabirlerine de ekstra bir açıklamada bulundu.
Vatani görevini yerine getirerek askerden yeni dönen şarkıcı, önceki akşam arkadaşlarıyla birlikte Nişantaşı'nda bir mekanda görüntülendi. Eğlenceli halleriyle dikkat çeken Edis, sosyal medyada günlerdir paylaşılan cinsel içerikli video hakkında da ilk kez konuştu.
Habertürk'e konuşan Edis, "Arkadaşlar o şahıs ben değilim. O video yüzünden babam kalp krizi geçiriyordu. Annem ve babam çok kötü oldu. Babama ben olmadığımı söyleyince rahatladı. Zaten o kişi de ifşa oldu. Onun yüzünde ben olunca, herkes benim olduğumu sandı. Lütfen rica ediyorum. Video ile benim alakam yok." dedi.
Bedelli askerlikten yararlanarak askerlik görevini yapan Edis, "Enteresandı. Çok ilgi gösterdiği için arkadaşlarım, çok mutlu oldum. İyi ki askere gitmişim" şeklinde konuştu.