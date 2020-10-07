Edis Alya dizisinden bölüm başı bakın ne kadar alacak ajan rolünü oynayacak

Edis Görgülü: 28 Kasım 1990'da Londra, İngiltere'de doğdu. Kendisi doğmadan önce ebeveynleri, çalışmak ve eğitimlerini tamamlamak için Londra'ya gelmişlerdi. Annesi bir kafede işletmecilik yaparken babası BBC Radio'da çalışmaktaydı. Edis 1,5-2 yaşlarındayken ailesi onu Türkiye'de büyütmenin daha doğru olacağına karar verdi ve Görgülü ailesi memleketleri olan İzmir'e yerleşti. Edis, 4 yaşında piyano dersleri aldı.