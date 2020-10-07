Edis Alya dizisinden bölüm başı bakın ne kadar alacak ajan rolünü oynayacak
Alya dizisinde bir ajanı canlandırmaya hazırlanan şarkıcı Edis, bölüm başına alacağı parayla duyanların ağzını açık bıraktı.
Son dönemin en popüler şarkıcılarından Edis Görgülü, 8 bölümlük “Alya” dizisi için sete girdi. Yönetmenliğini Can Evrenol’un yaptığı Amerikan-Türk ortak yapımı bilim kurgu dizisinde bir ajanı canlandıracak olan genç şarkıcının bölüm başına 100 bin TL alacak.
Başrolünü Jandae Perçem ile paylaşan Edis’e, Hande Ataizi, Gonca Vuslateri ve Alper Atak da eşlik ediyor. Geçen hafta başlayan çekimler, yaklaşık 6 hafta sürecek.
Sonrasında Edis, müzik stüdyosuna geri dönecek ve kasımda çıkacak olan single’ını bitirecek. Eş zamanlı olarak yeni albümü için de çalışan başarılı müzisyen, yeni şarkılarını 2021’de hayranlarıyla buluşturacak.
Edis Görgülü: 28 Kasım 1990'da Londra, İngiltere'de doğdu. Kendisi doğmadan önce ebeveynleri, çalışmak ve eğitimlerini tamamlamak için Londra'ya gelmişlerdi. Annesi bir kafede işletmecilik yaparken babası BBC Radio'da çalışmaktaydı. Edis 1,5-2 yaşlarındayken ailesi onu Türkiye'de büyütmenin daha doğru olacağına karar verdi ve Görgülü ailesi memleketleri olan İzmir'e yerleşti. Edis, 4 yaşında piyano dersleri aldı.