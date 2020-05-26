Edirne'yi vuran sağanak sokakları göle çevirdi
EDİRNE'de dolu ile birlikte başlayan sağanak; cadde ve sokakları göle çevirdi.
EDİRNE'de dolu ile başlayan sağanak yağış etkili oldu.
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Kısa sürede göle dönen caddelerde araçların ilerlemekte zorlandığı görüldü.
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Altyapı çalışmaların sürdüğü cadde ve sokaklar göle dönerken; polis ekipleri, Dilaverbey Mahallesi'nde su dolu caddeyi şerit çekerek trafiğe kapattı.
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Talatpaşa Caddesi'nde otomobiliyle seyir halinde ilerleyen Eşref Ceylan, mahsur kaldı.
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