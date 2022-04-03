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Edirne'ye alışveriş için 3 ayda 500 binden fazla Bulgar turist geldi

İhlas Haber Ajansı
Edirne'ye alışveriş için 3 ayda 500 binden fazla Bulgar turist geldi

EDİRNE'ye yılın ilk 3 ayında sınır kapılarından giriş yapan 500 binden fazla Bulgar ve Yunan turist esnafın yüzünü güldürdü. Nüfusundan fazla turist ağırlayan Edirne'de bu hafta sonu da turistlerin alışveriş izdihamı vardı. Türkiye'nin en çok turist ağırlayan illeri arasında İstanbul birinci olurken Edirne ikinciliğe yükseldi.

Edirne'ye alışveriş için 3 ayda 500 binden fazla Bulgar turist geldi

EDİRNE'ye alışveriş turizmi için gelen Bulgaristan ve Yunanistan vatandaşlarının sayısı her geçen gün artıyor.

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Edirne'ye alışveriş için 3 ayda 500 binden fazla Bulgar turist geldi

Son günlerde Makedonya, Romanya, Hırvatistan ve Sırbistan'dan da Edirne'ye alışverişe gelen turistler otellerde konaklamayı tercih ediyor.

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Edirne'ye alışveriş için 3 ayda 500 binden fazla Bulgar turist geldi

Cuma günleri sabahın erken saatlerinde Edirne'ye gelen binlerce turist geceleri otellerde konaklayarak gündüzleri de alışveriş yaparak pazar akşam saatlerine kadar tüm ihtiyaçlarını Edirne'den karşılıyor.

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Edirne'ye alışveriş için 3 ayda 500 binden fazla Bulgar turist geldi

Merkez nüfusu 153 bin olan Edirne'de hafta sonu yerel halktan çok alışveriş için gelen turistlerin yoğunluğu dikkat çekiyor.

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