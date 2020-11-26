Edirne'nin suyu bitti 36 saat kesinti yapılacak! Belediye açıkladı yeni hat açılacak

Son yılların en kurak dönemini yaşayan Edirne'de, nehirler ve göller ile barajlardaki su seviyesi her geçen düşüyor. Edirne'nin içme suyunu sağlayan Kırklareli'deki Kayalıköy Barajı'ndaki doluluk oranı da yüzde 3'e düştü. Edirne Belediyesi, durumla alakalı açıklama yaparak kentin içme suyunun başka bir barajdan tahsis edileceğini bu nedenle yapılacak çalışmalar neticesinde su kesintisi yaşanacağını aktardı.