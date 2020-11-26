Edirne'nin suyu bitti 36 saat kesinti yapılacak! Belediye açıkladı yeni hat açılacak
Kurak geçen 2020 yılı su sıkıntılarına neden olmaya başladı... Edirne'nin içme suyunu sağlayan baraj kurudu. Peki, Edirneliler ne kadar susuz kalacak? Bu duruma yönelik belediye açıklama yaptı.
Son yılların en kurak dönemini yaşayan Edirne'de, nehirler ve göller ile barajlardaki su seviyesi her geçen düşüyor. Edirne'nin içme suyunu sağlayan Kırklareli'deki Kayalıköy Barajı'ndaki doluluk oranı da yüzde 3'e düştü. Edirne Belediyesi, durumla alakalı açıklama yaparak kentin içme suyunun başka bir barajdan tahsis edileceğini bu nedenle yapılacak çalışmalar neticesinde su kesintisi yaşanacağını aktardı.
36 saat su yok: Barajdaki su seviyesinin düşmesi üzerine Edirne Belediyesi, bugünden itibaren 36 saat süreyle su kesintisi uygulanacağını açıkladı. Belediye, kentin içme suyunun Süloğlu Barajı'ndan sağlanacağını bildirerek, kent merkezine 30 kilometre uzaktaki Küküler köyünden bağlantı çalışması başlattı.
Tarımsal sulama büyük etken: Kayalıköy Barajı'nda su seviyesinin düşmesiyle içme suyunu taşıyan borular da su üzerine çıktı. Büyük oranda yatağına çekilen barajdan 159 bin dekar tarımsal alanın da sulandığı, bunun kurumaya neden olduğu belirtildi.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kuruyan Kayalıköy Barajı'nda incelemelerde bulunarak, gazetecilere açıklama yaptı. Gürkan, "Bölgemizde yaşanan maalesef aşırı kuraklık nedeniyle DSİ'nin de bütün çabalarına rağmen Kayalıköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 3 olan kritik seviyeye düştü. Suyunu aldığımız borular ve şamanda sistemi açığa çıkma seviyesine geldi. DSİ ile yaptığımız çalışmalarla, bize sağladığı imkanlar ile Süloğlu Barajı'ndan suyumuzu almaya devam edeceğiz." dedi.