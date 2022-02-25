Edirneli baba, Ukrayna'daki kızı ve eşinin dönmesini bekliyor

Rusya-Ukrayna savaşı Edirneli Kutsay Bora'yı da vurdu. Geçen haftalarda 1,5 yaşındaki kızı ile ailesini görmek için Ukrayna'ya giden Snizhana Bora, dönüş için 24 Şubat'a uçak bileti aldı. Ancak Rusya'nın ülkeye askeri müdahalesi nedeniyle uçuşların iptal edilmesi üzerine Bora ve kızı, Türkiye'ye dönemedi.

Kiev yakınlarında bulunan Hmelnitzki şehrindeki eşi ve kızı mahsur kalan Kutsal Bora, bir an önce ailesine kavuşmayı istiyor.