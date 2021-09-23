Edirne'dekKoronavirüse yakalanan Pınar bebeği doğduktan 18 gün sonra öldü

Pınar Pendicak, sağlık durumu ağırlaşınca normal servisten yoğun bakım ünitesine alındı. Her geçen gün sağlığı kötüleşen Pınar'ın karnındaki bebeğinin alınıp alınmayacağına karar vermek için hastanenin enfeksiyon ve kadın doğum uzmanlarından ekip toplandı. Durum değerlendirmesinde bulunan ekip, bebeğin alınmasına karar verdi. Uzman ekipler tarafından sezaryenle Pınar'ın karnındaki bebek, 3 Eylül'de alınarak kuvöze konuldu. Bebeğe ailesi tarafından Ayaz adı verildi. Bir süre kuvözde tedavi edilen Ayaz bebek, daha sonra ailesine teslim edildi. Kısa sürede evde ateşlenen bebek, tekrar götürüldüğü hastanede tedavi sonrası taburcu edildi.