Edirne'de yayaya yumruk attı çevredekiler linçe kalkıştı! Akli dengesi bozuk iddiası

Serbest bırakıldığı belirtildi

Bu sırada çevredekiler, Ö.V.'ye tepki gösterdi. Kısa süreli gerginlik, olay yerine gelen polis ekiplerince yatıştırıldı. Bölgeden yürüyerek, uzaklaşan Ö.V., bir süre sonra polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Akli dengesi yerinde olmadığı için ifadesi alınmayan şüpheli, hakkında 'kasten yaralama' suçundan işlem yapılarak, serbest bırakıldı.