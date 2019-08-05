Edirne'de sinek istilası vatandaşlar akşam saatlerinde sokağa çıkamıyor
Yaz aylarında milyonlarca vatandaşın şikayet ettiği sivrisinekler Edirnelilere nefes aldırmıyor. Vatandaşlar, akşam saatlerinde dışarı çıkamıyor, çıktıkları takdirde ise yanlarında sinek ilacıyla gezmek zorunda kalıyor.
Edirne'de her yıl sıklıkla rastlanan sivrisineklere bu yıl karasinekler de eklendi. Özellikle havanın kararmasından itibaren kenti basan sinekler, yaşamı olumsuz etkilemeye başladı. Kent sakinleri, yaşamlarının olumsuz etkilendiğini dile getirerek bu soruna acilen bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi.
Akşamları dışarı çıkamadıklarını, evlerinin kapı ve pencerelerini sıkı sıkı kapatmak zorunda kaldıklarını söyleyen vatandaşlar, tepkilerini sosyal medyadan da dile getirdi. Sineklerin bu kadar çoğalmasının gerekçesi ise son yıllarda yerleşim yerlerine kadar gelen çeltik tarlalarının neden olduğu belirtildi.
Tarlalardan ziyade Kanal Edirne de neden oluyor: Tunca ve Arda nehirlerinin yanı sıra Meriç Nehri üzerinde taşkınları korumak amacıyla yapımı tamamlanmak üzere olan Kanal Edirne'nin de sineklerin artmasına yol açtığı ileri sürüldü.
Almanya'ya gidildi: Vatandaşların şikayetleri hakkında konuşan Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, 10 yıl kendi belediye ekipmanı ile sineklerle mücadele ettiklerini belirterek, bunu sürdürmek için Almanya'da Ren Nehri kıyısındaki çalışmaları da yerinde gördüklerini söyledi. Sineklerle larva döneminde biyolojik mücadele de yaptıklarını anlatan Tanrıkulu, konuşmasına şu şekilde devam etti: