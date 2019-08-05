Edirne'de sinek istilası vatandaşlar akşam saatlerinde sokağa çıkamıyor

Akşamları dışarı çıkamadıklarını, evlerinin kapı ve pencerelerini sıkı sıkı kapatmak zorunda kaldıklarını söyleyen vatandaşlar, tepkilerini sosyal medyadan da dile getirdi. Sineklerin bu kadar çoğalmasının gerekçesi ise son yıllarda yerleşim yerlerine kadar gelen çeltik tarlalarının neden olduğu belirtildi.