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Edirne'de koronavirüs test kuyruğunu gören gözlerine inanamadı

Edirne'de koronavirüs test kuyruğunu gören gözlerine inanamadı

Korona virüs vakalarının arttığı Edirne'de, binlerce kişi korona virüs testi yaptırmak için hastanelere akın ediyor.

Edirne'de koronavirüs test kuyruğunu gören gözlerine inanamadı

Korona virüs testi yaptırmak için Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne akın eden çok sayıda vatandaş yoğunluk oluşturdu. Kentte yeniden tırmanışa geçen salgında, test yaptıran kişilerin çoğunluğunun gençlerden oluştuğu ve hafta sonu test yaptıran kişilerin sayısının bin 500’den fazla olduğu öğrenildi.

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Edirne'de koronavirüs test kuyruğunu gören gözlerine inanamadı

Hastane önünde taksicilik yapan Ercan Özkaya, hastanede ilk kez bu kadar yoğun PCR kuyruğu gördüğünü söyledi.

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Edirne'de koronavirüs test kuyruğunu gören gözlerine inanamadı

“Yakın zamanda vaka artışı kaçınılmaz”

Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, yeni Omicron varyantının bulaş hızının daha yüksek olduğuna dikkati çekerek, “Son varyant Omicron tüm varyantlar içerisinde en fazla bulaşma potansiyeline sahip ve 4-6 kat daha fazla bulaş söz konusu. Yakın zamanda vaka sayılarında artışın ortaya çıkması kaçınılmaz” açıklamasında bulundu.

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Edirne'de koronavirüs test kuyruğunu gören gözlerine inanamadı

Bakan Koca uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan vaka sayılarına dikkati çekerek sosyal medya hesaplarından uyarılarda bulundu. Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

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