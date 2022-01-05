Edirne'de koronavirüs test kuyruğunu gören gözlerine inanamadı

Korona virüs testi yaptırmak için Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne akın eden çok sayıda vatandaş yoğunluk oluşturdu. Kentte yeniden tırmanışa geçen salgında, test yaptıran kişilerin çoğunluğunun gençlerden oluştuğu ve hafta sonu test yaptıran kişilerin sayısının bin 500’den fazla olduğu öğrenildi.