Edirne'de köpek yavrusuyla atık havuzuna düştü! Herkes seferber oldu
Demirören Haber Ajansı
EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde 6 metrelik atık havuzuna düşen köpek ile yavrusunu kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu. Köpek ve yavrusu kısa süren çalışmanın ardından kurtarıldı.
Olay, ilçedeki Katı Atık Düzenli Depolama Ve Bertaraf Tesisleri'nde meydana geldi.
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Tesisin sızıntı suyunun toplandığı bir havuza düşen yavru köpek ve annesini gören tesis çalışanları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
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Olay yerine gelen ekipler, köpek ve yavrusu için kurtarma çalışması başlattı.
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Yaklaşık 6 metre derinliğindeki havuza çelik halatlar yardımıyla inen ekipler, köpek ve yavrusunu bulunduğu yerden kurtararak sudan çıkardı.
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