Edirne'de köpek yavrusuyla atık havuzuna düştü! Herkes seferber oldu

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Edirne'de köpek yavrusuyla atık havuzuna düştü! Herkes seferber oldu

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde 6 metrelik atık havuzuna düşen köpek ile yavrusunu kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu. Köpek ve yavrusu kısa süren çalışmanın ardından kurtarıldı.

Edirne'de köpek yavrusuyla atık havuzuna düştü! Herkes seferber oldu - Sayfa 1

Olay, ilçedeki Katı Atık Düzenli Depolama Ve Bertaraf Tesisleri'nde meydana geldi.

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Edirne'de köpek yavrusuyla atık havuzuna düştü! Herkes seferber oldu - Sayfa 2

Tesisin sızıntı suyunun toplandığı bir havuza düşen yavru köpek ve annesini gören tesis çalışanları, durumu  itfaiye ekiplerine bildirdi.

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Edirne'de köpek yavrusuyla atık havuzuna düştü! Herkes seferber oldu - Sayfa 3

Olay yerine gelen ekipler, köpek ve yavrusu için kurtarma çalışması başlattı.

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Edirne'de köpek yavrusuyla atık havuzuna düştü! Herkes seferber oldu - Sayfa 4

Yaklaşık 6 metre derinliğindeki havuza çelik halatlar yardımıyla inen ekipler, köpek ve yavrusunu bulunduğu yerden kurtararak sudan çıkardı.

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