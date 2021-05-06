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Edirne'de Kakava'yı kutladılar: Ateş yakıp göbek attılar

Edirne'de Kakava'yı kutladılar: Ateş yakıp göbek attılar

EDİRNE'de, tam kapanma uygulaması nedeniyle sembolik ateşin yanmasıyla gün içinde başlayan Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri’nin gecesinde, Romanlar mahallerinde ateşler yakıp, göbek atarak baharın gelişini kutladı.

Edirne'de Kakava'yı kutladılar: Ateş yakıp göbek attılar

Edirne'de her yıl 5- 6 Mayıs tarihleri arasında binlerce kişinin katılımıyla kutlanan Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, tam kapanma uygulaması nedeniyle buruk karşılandı.

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Edirne'de Kakava'yı kutladılar: Ateş yakıp göbek attılar

Baharın gelişi olarak da bilinen kutlamalar geçen yıl olduğu gibi bu yıl da, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve çeribaşı Fikri Ocak tarafından sembolik olarak dev ateşin yakılmasıyla dün akşam saatlerinde başladı.

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Edirne'de Kakava'yı kutladılar: Ateş yakıp göbek attılar

Kentte binlerce kişinin katılımıyla yapılan kutlama alanı olan Sarayiçi, tam kapanma uygulaması nedeniyle, polis ekiplerince giriş- çıkışlara kapatıldı.

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Edirne'de Kakava'yı kutladılar: Ateş yakıp göbek attılar

Sarayiçi’ne gidemeyen Romanlar, havanın kararmasıyla birlikte evlerinin önünde ateş yakarak Kakavayı kutladı. 

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