Edirne'de Hasanağa Deresi kirlilik kaynaklı koyu kahverengi akıyor
EDİRNE’nin Hasanağa deresindeki suyun koyu kahve renkte akmasının ardından yetkililer derede incelemelerde bulundu.
EDİRNE'ye bağlı Hasanağa köyünden geçen ve köyle aynı ismi taşıyan dere, suya karışan atıklar nedeniyle koyu kahverengi renkte akıyor.
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Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, atıklar nedeniyle sabahtan bu yana koyu kahverengi akmaya başlayan Hasanağa Deresi'nde kirliliğin kaynağını bulmak için inceleme başlattı.
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Köyün muhtarı Mehmet Üstün, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce de derenin birkaç kez bu kirlilikte aktığını ve balık ölümlerinin meydana geldiğini söyledi.
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Önceki kirliliklerin de 3-5 saat sürdüğünü, sonrasında suyun normale döndüğünü anlatan Üstün, kirliliğin kaynağının katı atık bertaraf tesisi olduğunu ileri sürdü.
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