Edirne'de emekli olduktan sonra denedi! Şimdi paraya para demiyor

Artan, “Üreticilere tavsiye ediyorum. Farklı ürünlere alternatif olarak safran ekebilirler. Üreticiler, 5 dönüm alana ekilen safran ile 100 dönüm ekilen başka bir ürüne göre daha fazla kazanç sağlayabilirler” diye konuştu.