Edirne'de emekli olduktan sonra denedi! Şimdi paraya para demiyor
EDİRNE'de yaşayan emekli Hasan Artan, Safranbolu ziyaretinde gördükleri hayatını değiştirdi. Şimdi emekli Hasan Artan paraya para demiyor.
Edirne’de yaşayan Hasan Artan, emekli olduktan sonra eşi ile birlikte safran üreticiliğine merak sardı. Safranbolu ziyaretinde merak ederek aldığı bir kilo safranı ekerek verimden memnun kalan Artan, geçtiğimiz yıl üretime başladı.
Kendi bahçesinde safran üretimi yapan Artan, aktarlarda gramla satışa sunulan ve kilogramı yaklaşık 40-50 bin lira arasında olan safranın iyi para kazandırdığını anlattı.
Artan, “Üreticilere tavsiye ediyorum. Farklı ürünlere alternatif olarak safran ekebilirler. Üreticiler, 5 dönüm alana ekilen safran ile 100 dönüm ekilen başka bir ürüne göre daha fazla kazanç sağlayabilirler” diye konuştu.
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Adnan Tülek de safran hasadına katılarak, 3-4 dönüm alanda safran üretimi yapılabileceğini söyleyerek üreticilere alternatif ürün olarak safran ekmeleri tavsiyesinde bulundu.