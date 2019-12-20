Edirne’de cuma namazı öncesi Selimiye Camisi'nde ilginç olay minbere çıktı

Edirne’de, cuma namazı öncesi Selimiye Camisi'nde ilginç bir olay yaşandı. 30’lu yaşlarda olan O.T. isimli şahıs henüz belirlenemeyen bir sebeple camiye gelerek, minbere çıktı. O.T.'nin uzun süre minberden inmediğini fark eden cami görevlileri polis ekiplerine haber verdi.