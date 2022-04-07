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Edirne'de çevre felaketi! Tesisle ilgili çarpıcı gerçek ortaya çıktı

Anadolu Ajansı
Edirne'de çevre felaketi! Tesisle ilgili çarpıcı gerçek ortaya çıktı

EDİRNE'nin Hasanağa köyü yakınlarındaki bir şantiyede asfalt yapımında kullanılan havuzun duvarının yıkılması sonucu tonlarca 'bitüm' adı verilen zift sızarak yayıldığı ekili tarlalar ve yakınlarındaki dereyi siyaha bürümüştü. Tesisin çevre etki değerlendirmesi (ÇED) raporu olmadığı ortaya çıktı.

Edirne'de çevre felaketi! Tesisle ilgili çarpıcı gerçek ortaya çıktı

EDİRNE'de asfalt şantiyesinden sızan zifti temizleme çalışmaları sürüyor.

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Edirne'de çevre felaketi! Tesisle ilgili çarpıcı gerçek ortaya çıktı

Asfalt şantiyesinde görevli işçiler sabah saatlerinde ziftin yayıldığı tarım arazilerinde çalışma yaptı.

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Edirne'de çevre felaketi! Tesisle ilgili çarpıcı gerçek ortaya çıktı

Arazide donan ve sertleşen zift iş makineleri yardımıyla zeminden kaldırılarak kamyonlara yüklendi.

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Edirne'de çevre felaketi! Tesisle ilgili çarpıcı gerçek ortaya çıktı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de bölgedeki temizlik çalışmalarını takip etti.

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