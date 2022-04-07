Edirne'de çevre felaketi! Tesisle ilgili çarpıcı gerçek ortaya çıktı
EDİRNE'nin Hasanağa köyü yakınlarındaki bir şantiyede asfalt yapımında kullanılan havuzun duvarının yıkılması sonucu tonlarca 'bitüm' adı verilen zift sızarak yayıldığı ekili tarlalar ve yakınlarındaki dereyi siyaha bürümüştü. Tesisin çevre etki değerlendirmesi (ÇED) raporu olmadığı ortaya çıktı.
EDİRNE'de asfalt şantiyesinden sızan zifti temizleme çalışmaları sürüyor.
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Asfalt şantiyesinde görevli işçiler sabah saatlerinde ziftin yayıldığı tarım arazilerinde çalışma yaptı.
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Arazide donan ve sertleşen zift iş makineleri yardımıyla zeminden kaldırılarak kamyonlara yüklendi.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de bölgedeki temizlik çalışmalarını takip etti.
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