Edirne'de çevre felaketi! Havuz yıkıldı zift, ekili alanları kapladı gören gözlerine inanamadı
EDİRNE'de Hasanağa Köyü yakınlarındaki bir şantiyede, asfalt yapımında kullanılan havuzun duvarının yıkılması sonucu çevredeki tarım arazilerinin bir bölümü ziftle kaplandı. Bölgedeki zifti temizleme çalışmaları başladı.
Edirne'deHasanağa Köyü yakınlarındaki bir şantiyede, asfalt yapımında kullanılan havuzun duvarının yıkılması sonucu çevredeki tarım arazilerinin bir bölümü ziftle kaplandı. Firma yetkilileri sızıntının önüne geçmek için iş makineleriyle önlem almaya çalışırken tarım alanına sızan petrol bazlı kimyasal malzemenin üzerinden zaman zaman dumanlar çıktığı gözlendi.
Asfalt malzemesiyle kaplanan bazı buğday ekili alanlar zarar gördü. Çevreye yayılan zift, şantiye yakınındaki dereye de karıştı. İş makineleriyle yapılan çalışma sonrası ziftin karıştığı derenin önüne toprak set çekildi.
Zift sızıntısı daha fazla tarım alanına zarar vermeden kontrol altına alındı. Öte yandan, havuzda yaklaşık 1500 ton ziftin olduğu, havuzun patlaması sonucu buradaki asfalt malzemesinin bir kısmının çevreye yayıldığı öğrenildi.
Buğday ekili alana yayıldı
Hasanağa Köyü Muhtarı Mehmet Üstün, sızıntı nedeniyle buğday ekili arazilerin zarar gördüğünü söyledi. Asfalt malzemesinin çevreye yayılmasını önlemek için çalışma yapıldığını aktaran Üstün, "Gerekli tedbirler alındı, önü kesilerek daha fazla yayılması engellendi. İnşallah bir an önce kaldırılır. Vatandaşın da mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz. Arkadaşlar ölçüm yapıyor, kaba taslak 25-30 dekarlık buğday ekili araziye yayılmış durumda."