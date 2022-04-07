Edirne'de çevre felaketi! Havuz yıkıldı zift, ekili alanları kapladı gören gözlerine inanamadı

Buğday ekili alana yayıldı

Hasanağa Köyü Muhtarı Mehmet Üstün, sızıntı nedeniyle buğday ekili arazilerin zarar gördüğünü söyledi. Asfalt malzemesinin çevreye yayılmasını önlemek için çalışma yapıldığını aktaran Üstün, "Gerekli tedbirler alındı, önü kesilerek daha fazla yayılması engellendi. İnşallah bir an önce kaldırılır. Vatandaşın da mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz. Arkadaşlar ölçüm yapıyor, kaba taslak 25-30 dekarlık buğday ekili araziye yayılmış durumda."