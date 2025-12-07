BIST 11.007
Edirne'de beklenen yağış erken başladı valilik uyardı

Edirne'de beklenen yağış erken başladı valilik uyardı

Edirne’de meteoroloji verilerine göre yağışın pazar sabah saatlerinde başlaması beklenirken, kentte yağmur öngörülen saatlerden daha erken etkisini gösterdi. Cumartesi günü parçalı bulutlu bir hava tahmin edilirken öğleden sonra kent genelinde yer yer yağış görüldü

Meteoroloji raporlarına göre yağışın 06.00 itibarıyla başlaması öngörülüyordu. Ancak hava koşullarındaki ani değişimle birlikte Edirne’de yağmur, tahmin edilenden önce kente giriş yaptı. Sıcaklık anlık olarak 14–16 derece seviyelerinden 12 dereceye doğru düşerken, beraberinde yağışı getirdi.

Pazar günü boyunca Edirne’de aralıklarla yağış beklenirken, öğle saatlerinden sonra yağmurun etkisini artıracağı tahmin ediliyor. Rüzgârın kuzey yönünden 15–20 km/s hızla esmesi ve nem oranının gece saatlerinde yüzde 85’in üzerine çıkması bekleniyor.

