Edirne'de alışveriş yapan Bulgarlar Demet Akalın çıldırttı: Lime Lime bavullarla...
EDİRNE'ye akın akın alışveriş yapmaya gelen Bulgarlar ünlü şarkıcı Demet Akalın'ı isyan ettirdi. Akalın, sınırdan geçip bavullarla alışveriş yapan Bulgarlara tepki gösterdi. İsyanını Twitter'da dile getiren Akalın, "Suriyeli gibi kaldık ülkede. Yazık!" dedi.
EDİRNE'ye alışveriş için sabahın erken saatlerinden akın eden Bulgaristan vatandaşlarının sokaklarda oluşturduğu yoğunluk, Bulgaristan sokaklarını anımsattı. Türk lirasının yabancı para birimleri karşısındaki değer kaybetmesiyle Türkiye ile sınırı olan ülkelerden alışveriş için günübirlik ziyaretleri arttı. Demet Akalın, sosyal medya hesabından açtı ağzını yumdu gözünü. "Suriyeli gibi kaldık ülkede" dedi.
Bulgaristan'ın para birimi 1 Leva 8 TL'ye yaklaşınca Bulgaristan vatandaşları sabahın erken saatlerinde Edirne'ye akın etti.
Sosyal medyaya yansıyan karelerde market raflarında sadece makarna kaldığı görüldü.
"Suriyeli gibi kaldık ülkede yazık"
Demet Akalın da sosyal medyada Bulgar vatandaşların Edirne'de alışveriş yapmasını eleştiren akıma katıldı.