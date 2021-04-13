Edirne'de alarm! Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80'in üzerinde vakalar 40-55 yaşlarında...
EDİRNE'de durum vahim! Yoğun bakım üniteleri doluluk oranının yüzde 80'in üzerinde olan kentte, tedavi görenlerin çoğunu da 40-55 yaşlarındaki vakalar oluşturuyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranının yüzde 80'in üzerinde bulunduğu iller arasında Edirne'yi de gösterdi.
Vakaların arttığı illerden olan ve bakanlığın açıkladığı son tabloda vaka sayısı, her 100 bin kişide 265,84'ten 409,06'ya yükselen Edirne'de vaka artış oranı da yüzde 53 oldu. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi dahil il genelinde 218 erişkin yoğun bakım yatağı bulunduğu belirtildi.
Yüzde 80'in üzerinde doluluk oranı olan yoğun bakımlarda tedavi gören vakaların çoğunun 40- 55 yaşlarında olduğu öğrenildi.
Edirne'de Covid-19 testi pozitif çıkan ya da temaslı olanların tutulduğu öğrenci yurtlarındaki doluluk oranının da yüzde 50'nin üzerine çıktığı kaydedildi. Kentte vakaların yüzde 50'sinden fazlasını ev kadınları ile çalışan kesim oluşturuyor.