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Edirne'de 4 kişilik aile katledildi! Eve girenler dehşete kapıldı anne, baba ve 2 çocuk...

Edirne'de 4 kişilik aile katledildi! Eve girenler dehşete kapıldı anne, baba ve 2 çocuk...

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde aynı aileden 4 kişi silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Eve girenler manzara karşısında dehşete kapıldı...

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Edirne'nin Uzunköprü'nün Elmalı Köyünde yaşayan bir aileden haber alamayan yakınları eve gittiğinde vahşetle karşılaştı. Anne, baba, çocuk ve dedenin silahla vurulmuş olduğunu gören komşular durumu jandarma ve ambulans ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin olay yerinde incelemeleri devam ediyor.

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