Edirne'de 2 Bulgar işadamını kaçırmaya kalkıştılar! Polis olarak tanıtıp kelepçelemeye çalıştılar

“Köy halkı tedirgin”

Köy halkı ise şüphelilerin evlerine gizlenme ihtimalinin olabileceği korkusuyla tedirgin oluyor. Köylerinde çok sayıda jandarma aracının devriye attığını görünce tedirgin olduğunu ifade eden Fikret İnan, “Burada 8-10 civarında jandarma aracının dolaştığını gördük. Olaya vakıf olmadığımız için durumdan şüphelenip soruşturduk. Daha sonra olayın Kapıkule’de başlayıp bizim köyde devam ettiğini öğrendik."