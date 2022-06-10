Edirne'de 2 Bulgar işadamını kaçırmaya kalkıştılar! Polis olarak tanıtıp kelepçelemeye çalıştılar
EDİRNE son dönemde Bulgar turistlerin alışveriş çılgınlığı haberleriyle gündemden düşmezken bu kez bir kaçırma haberiyle gündemde. Edirne Kapıkule’de Bulgar 2 iş adamını kaçırma girişiminde bulunan 2 şüpheli kendilerini polis olarak tanıtıp, Bulgar vatandaşını kelepçelemek isteyince çıkan arbede sonucu çevredeki vatandaşların da yardımıyla arabayla kaçıp köye saklandı.
Edirne Kapıkule’de Bulgar 2 iş adamını kaçırma girişimi kameralara yansıdı. Edinilen bilgiye göre olay, Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’na yakın bir dinlenme tesisinde meydana geldi. İddiaya göre, Bulgar iş adamını takibe alarak İstanbul’dan Edirne’ye gelen 2 şüpheli Kapıkule güzergahında bulunan bir tesiste kendilerine polis süsü vererek kelepçe takma suretiyle alışveriş için yurda gelen Bulgar iş adamı P.N. ve D.Z’yi zorla kaçırmaya çalıştılar.
İş adamlarını kaçırma girişimi ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Bu sırada 2 şüpheliye direnen Bulgarlar otomobile binmemek için direndi. Çıkan arbedeye tesiste bulunan vatandaşların da müdahil olmasıyla birlikte linç edileceğini anlayan 2 şüpheli otomobille binerek kaçtı.
“Otomobil köyde terkedildi”
İhbar üzerine otomobilli takibe alan polis ve jandarma ekipleri Edirne’nin Süloğlu ilçesine bağlı Geçkinli Köyünde otomobilli terk etmiş durumda buldu. Jandarma ekipleri kaçan şahısların yakalanması için Süloğlu ilçesinde köyde ve Yunanistan sınırında geniş çaplı arama tarama faaliyetleri başlattı.
“Köy halkı tedirgin”
Köy halkı ise şüphelilerin evlerine gizlenme ihtimalinin olabileceği korkusuyla tedirgin oluyor. Köylerinde çok sayıda jandarma aracının devriye attığını görünce tedirgin olduğunu ifade eden Fikret İnan, “Burada 8-10 civarında jandarma aracının dolaştığını gördük. Olaya vakıf olmadığımız için durumdan şüphelenip soruşturduk. Daha sonra olayın Kapıkule’de başlayıp bizim köyde devam ettiğini öğrendik."