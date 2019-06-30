Edirne Kapıkule'de gurbetçi akını
Demirören Haber Ajansı
Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, yıllık izinlerini kullanmak üzere ana vatanları Türkiye'ye gelmeye başladı. Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek üzere çalıştıkları ülkelerden yola çıkan Türk vatandaşları genellikle Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapıyor.
Avrupa ülkelerinde yaşayan Türkler, yaz tatillerini geçirmek için ülkelerine gelmeye başladı. Kapıkule Sınır Kapısı'nda araç yoğunluğu oluşturan gurbetçiler, aşırı sıcakta beklemekten bunaldıklarını söyledi.
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Avrupa ülkelerinde yaşayan ve tatillerini geçirmek için ana vatana gelmeye başlayan Türkler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.
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Kapıkule'de uzun araç kuyrukları oluşturan gurbetçiler, 30 dereceyi aşan hava sıcaklığında beklemek zorunda kaldı.
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Zaman zaman korna çalarak, uzun süreli bekleyişlerine tepki gösteren gurbetçiler, her yıl aynı çileyi çektiklerini söyledi.
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