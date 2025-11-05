BIST 10.929
Edirne depremi kaç büyüklüğünde? Komşudaki depremi en çok Enez hissetti

EDİRNE'de kayıtlara geçen depremin merkez üssü Yunanistan olarak belirlendi. Drama'daki depremi Trakya bölgemizdeki Edirne başta olmak üzere bir çok kentimiz de hissetti. AFAD depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.

Edirne başta olmak üzere Trakya bölgesinin de hissettiği depremin merkez üssü komşu ülke Yunanistan'ın Drama bölgesi olarak belirlendi. Depremin büyüklüğünü AFAD 4.5 olarak açıkladı. Depremin merkez üssünün Drama, Anatoliki Makedonia kai Thraki (Yunanistan) olduğu belirlendi.

Trakya bölgemizdeki illerin de hissettiği deprem saat 10.16'da kayıtlara geçti. Depremin derinliği yerin 15.29 km altı olarak belirlendi. 

Edirne depremi kaç büyüklüğünde? Komşudaki depremi en çok Enez hissetti - Resim: 0

Kandilli Rasathanesi ise komşuda meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.4 olarak duyurdu. 

Edirne depremi kaç büyüklüğünde? Komşudaki depremi en çok Enez hissetti - Resim: 1

Edirne depremi kaç büyüklüğünde? Komşudaki depremi en çok Enez hissetti - Resim: 2

