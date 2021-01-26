Edirne beyazlara büründü! AKOM uyardı
Edirne'de dün akşam saatlerinde başlayan yağmur gece saatlerinde yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Bu arada AKOM, bugün öğleden sonra şiddetlenecek rüzgar için uyardı.
Soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne'de kar yağışı başladı.
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Edirne'de akşam saatlerinde başlayan yağmur, hava sıcaklığının düşmesiyle kar yağışına dönüştü.
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Akşam saatlerinde etkili olan sağanak kısa sürede yollarda birikintisi oluşturdu. Su birikmesi nedeniyle Güney Çevre Yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı.
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Lodosun karayele çevirmesiyle hava sıcaklıklarındaki ani düşüş önce Balkan sınırındaki köylerde daha sonra da kent merkezinde sağanağı kara dönüştürdü.
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