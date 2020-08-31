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Edin Dzeko'dan Samsunspor'a 'başarılar' paylaşımı

Bosnalı yıldız futbolcu Edin Dzeko, TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'a başarılar diledi. Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, o anları taraftarla paylaştı.

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İtalyan devi Roma’nın yıldız golcüsü Edin Dzeko, bu sezon TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan Yılport Samsunspor’a başarılar diledi. Yıldız futbolcu videoda ” Yüksel Başkan ve Samsunspor. Süper Lig yolunda size ve Samsunspor’a başarılar dilerim. ” ifadelerini kullandı.

Kulüp başkanı Yüksel Yıldırım ise o videoyu Twitter hesabından paylaştı. Yıldırım, ” İyi Günler Büyük Samsunspor Taraftarı,bu sabahta yeni bir sürpriz yapmak istedim. Dünya yıldızı Edin Dzeko, bizlere başarılı bir sezon diledi. Teşekkürler Edin Dzeko! Artık Başkan olarak Samsunspor’umuzun global ilişkilerini yaymaya devam ediyorum. Sevilen bir kulüp olmak hedefim!” ifadelerini kullandı.

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