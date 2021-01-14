EDHO'ya Diriliş Ertuğrul'dan bomba transfer Kurtlar Vadisi'nde de oynamıştı

Oktay Kaynarca, Pelin Akil gibi birbirinden ünlü isimlerler ATV ekranlarının en uzun soluklu dizisi olmayı başaran EDHO başarısında da ısrarcı gözüküyor. Oyuncu hareketliliğinin bol olduğu diziye son olarak hem Diriliş Ertuğrul dizisinde hem de Kurtlar Vadisi dizisinde oynamış bir isim geldi.