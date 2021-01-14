EDHO'ya Diriliş Ertuğrul'dan bomba transfer Kurtlar Vadisi'nde de oynamıştı
ATV'deki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine daha önce Diriliş Ertuğrul ve Kurtlar Vadisin'nde oyanmış bir isim katıldı.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezona bomba bir giriş yapmak hazırlandı. Yeni yıl tatilinin ardından EDHO, artık izleyiciyle buluşacak. Dizideki oyuncu transferleri gerçekleşti. Son olarak sürpriz bir isim dizinin kadrosuna katıldı.
Oktay Kaynarca, Pelin Akil gibi birbirinden ünlü isimlerler ATV ekranlarının en uzun soluklu dizisi olmayı başaran EDHO başarısında da ısrarcı gözüküyor. Oyuncu hareketliliğinin bol olduğu diziye son olarak hem Diriliş Ertuğrul dizisinde hem de Kurtlar Vadisi dizisinde oynamış bir isim geldi.
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ATV'nin fenomen dizisi EDHO'nun kadrosuna oyunculuğunun yanı sıra aynı zamanda seslendirme sanatçısı olan başarılı oyuncu Levent Sülün, fenomen diziye sürpriz bir karakterle dahil oldu.
Geçmişte Diriliş Ertuğrul ve Kurtlar Vadisi'nde de rol alan Sülün, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 179. bölümünden itibaren kadrosunda yer alacak.