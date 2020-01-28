EDHO'ya bomba transfer Arka Sıradakiler'in yıldızı kadroya girdi!
ATV'nin fenomen olan dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a sezon ortasında bomba bir transfer yapıldı. Bir zamanlar ekran efsanesi olan Arka Sıradakiler dizisinin yıldızı dizinin kadrosuna katıldı, Oyuncunun menajeri resmen duyurdu.
ATV ekranlarının uzun soluklu ve en çok izlenen dizilerinin başında gelen Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan çok konuşulacak bir transfer haberi geldi. Bir döneme damgasını vuran Arka Sıradakiler dizisinin Oktay'ı Bülent Çetinaslan, EDHO'ya transfer oldu.
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Yönetmenliğini Onur Tan'ın üstlendiği, başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Mustafa Üstündağ, Hüseyin Avni Danyal, Burak Sergen'in rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a Sanem Çelik ve Olcay Yusufoğlu'nun ardından yeni bir oyuncu daha katılıyor.
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Bir döneme damgasını vuran gençlik dizisi Arka Sıradakiler'de canlandırdığı Oktay karakteri ile hafızalara kazınan Bülent Çetinaslan, EDHO'ya katıldı..
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Haberi, oyuncunun menajeri sosyal medya hesabından duyurdu.
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