EDHO'ya bomba transfer Arka Sıradakiler'in yıldızı kadroya girdi!

ATV ekranlarının uzun soluklu ve en çok izlenen dizilerinin başında gelen Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan çok konuşulacak bir transfer haberi geldi. Bir döneme damgasını vuran Arka Sıradakiler dizisinin Oktay'ı Bülent Çetinaslan, EDHO'ya transfer oldu.