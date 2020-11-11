EDHO'ya 3 yeni oyuncu geldi dengeler değişti gerilim tırmanıyor
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde de seyirci ekranlara kilitlendi. Engin Benli'nin diziden ayrılıp ayrılmadığı merak edilirken 3 yeni isim dizinin kadrosuna katıldı.
Başrollerinde birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 10 Kasım Salı akşamı 171. son bölümüyle ekrana geldi. EDHO'nun sın bölümünde yaşananlar ise izleyicilerin canını sıktı. Engin Benli'nin diziden ayrılacağı iddiasının yanı sıra diziye 3 yeni oyuncu geldi.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Hızır Çakırbeyli ve adamları Yaman Korkmaz'ı öldürmek için operasyon başlattı. Ancak Yaman'ın mekanına baskın sırasında polislerin gelmesiyle Hızır ve adamları geri çekildi.
Alpaslan ise karakolda gözaltında bulunan Yaman'ın yanına gidebilmek için bir plan yaptı. Karakola giden Alpaslan agresif tavırlar sergiledi ve emniyet amirine saldırdı. O sırada içeri giren Hızır ise bir yandan Alpaslan'a sert tepki gösterdi.
Ancak Hızı, kimseye fark ettirmeden, Alpaslan'a bir bıçak verdi. Nezarette ise Yaman ve adamlarıyla aynı yere konulan Alpaslan, intikam için harekete geçti. Yaman'a saldıran Alpaslan, nezarette düşmanını bıçakladı. EDHO'da Engin Benli'nin canlandırdığı Yaman Korkmaz'ın ölüp ölmediği ise yeni bölümde ortaya çıkacak.