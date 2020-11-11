EDHO'ya 3 yeni oyuncu geldi dengeler değişti gerilim tırmanıyor

Alpaslan ise karakolda gözaltında bulunan Yaman'ın yanına gidebilmek için bir plan yaptı. Karakola giden Alpaslan agresif tavırlar sergiledi ve emniyet amirine saldırdı. O sırada içeri giren Hızır ise bir yandan Alpaslan'a sert tepki gösterdi.