EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'dan seçim yorumu: Siyasi görüşler değişebilir
ATV'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrol oyuncucu Oktay Kaynarca, Ekrem İmamoğlu'nun önde bitirdiği İstanbul seçimlerini yorumladı.
Kurtlar Vadisi'ndeki Süleyman Çakır rolüyle adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başaran 54 yaşındaki Oktay Kaynarca, İstanbul seçim sonuçlarını değerlendirdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kaynarca, "Memleketini, halkını sevmenin tarafı olmaz." dedi.
Gece saatlerinde Instagram hesabından bir paylaşım yapan Oktay Kaynarca, seçimi şu şekilde yorumladı; "Siyasi görüşler değişebilir, bakış açıları farklılık gösterebilir,bu herkesin kendi seçimi kendi yolculuğudur ama aslolan memleket vatan bayrak sevgisidir. Memleketini halkını sevmenin tarafı olmaz."
Beraber güzel kalabiliriz: "Seveceksen memleketini halkını, dinini mezhepini ırkını dilini ayırt etmeden seveceksin,memleketinin her köşesini her insanını seveceksin,seveceksin ki, kocaman rengarenk uçsuz bucaksız bir Ülke olabilesin..Hep beraber güzeldik hep beraber güzel kalabiliriz benim güzel memleketim."
İnanılmış bir demokrasi ruhuyla..: "Ne zaman mı düzelir? Biri gelsin herşeyi düzeltsin diye beklemeyip,geleceğini bir insana endekslemeyip,biri bizim için düşünsün bizim için yapsın demeyip,inandığın her ne ise senin gibi düşünmeyeni ötekileştirip düşman bellemeyip, hep beraber inanılmış bir Demokrasi ruhuyla tek yürek, tek yumruk olmuş bir millet olarak ancak!"