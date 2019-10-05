EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca Tarık Ünlüoğlu cenazesi sonrası gelen yoruma köpürdü
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde beraber rol aldığı yakın arkadaşı Tarık Ünlüoğlu'nun ölümünün ardından gelen yoruma Oktay Kaynarca ateş püskürdü.
Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, hayatını kaybeden yakın dostu Tarık Ünlüoğlu'nun cenazesi sonrası çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
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Kaynarca "Ben sigara dumanının altında yana yana en sonunda" notuyla yaptığı paylaşımının altına gelen bir yorumu görünce çileden çıktı.
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Takipçisinin acısını çabuk unuttuğunu ima eden yorumuna sinirlenen Kaynarca şunları yazdı: "Sen ve senin gibi hadsiz terbiyesiz boş beleş ve ruh hastası bir kaç kişiye cevaben.''
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''Oku dangalak oku ki her haltı kendi bildiğiniz gibi yapmayanları linç etme, saldırma, başkalaştırma kültürünü biz yemedik yemeyiz öğren hatta kafana sok.''
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