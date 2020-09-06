EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca şaşkına döndü! Açtığı davacının sonucuna isyan etti

Tuhaf bir şekilde reddedildi: Kaynarca sözlerine, "Anlaşılır bir durum değil. Bunu söylemesem bile bunun yalan yanlış bir şey olduğunu, suç içeren bir hesap silsilesi olduğunu anlatsam bile o hesapların kapatılması gerekiyor. Tuhaf bir şekilde reddedildi. Neden bilmiyorum." şeklinde devam etti.