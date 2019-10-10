EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca ile görüntülenen Nurgül Yeşilçay bombayı patlattı

Önümüzdeki aylarda bir tiyatro oyunu için sahneye çıkacak olan ikili Oktay Kaynarca ve Nurgül Yeşilçay, önceki akşam Bebek'teki bir mekanda buluşup projeleri hakkında konuştular. Çıkışta kameralar tarafından samimi bir şekilde görüntülenen ikiliden Yeşilçay, müjdeyi verdi.