EDHO'nun yıldızı Gözde Okur dünyaevine girdi ünlü isimlerden mesaj yağdı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncusu Gözde Okur, Agah Burak Serez ile evlendi. Nikah fotoğraflarını Instagram'dan yayımladı.
ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Mine karakteriyle seyirci karşısına çıkan Gözde Okur, İzmir'de dünyaevine girdi.
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Başarılı oyuncu, yıllar sonra tekrar bir araya geldiği gençlik aşkı Agah Burak Serez'le yaşamını birleştirdi.
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Ünlü oyuncu Hakan Yılmaz da çiftin nikah şahitliğini yaptı. Nikah fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan Okur'a meslektaşlarından da tebrik yorumları yağdı.
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İşte Gözde Okur'un nikah fotoğrafları...
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