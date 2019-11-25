EDHO'nun yıldızı Cansu Melis Karakuş estetik harikası çıktı eski hali bakın nasıl
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Meltem karakterine hayat veren Cansu Melis Karakuş, estetik düşünmüyorum demişti, estetik harikası çıktı.
Bir dönem ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Meltem karakterine hayat veren tescilli güzel Cansu Melis Karakuş, 2014 yılında Türkiye'nin Best Model'i seçildi ve yüzünde hiç esttik yoktu.
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Türkiye güzelinin o dönem, doğal güzelliği dikkat çekmişti ve röportajında burnunu sevdiğini ve rahatsızlık duymadığını bile açıklamıştı. 2014 Best Model of Turkey 1. si Cansu Melis Karakuş, "Burnum benim uğurum estetik yapmayı düşünmüyorum" demişti.
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Türkiye güzeli birinciğiliğini göğüsleyen Karakuş ise yarışmanın ve bu açıklamalarının ardından soluğu ameliyat masasında aldı.
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Güzel model, uğurum dediği burnunu estetik yaptırdı ve bu fotoğrafları ise mazide kaldı.
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