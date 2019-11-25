EDHO'nun yıldızı Cansu Melis Karakuş estetik harikası çıktı eski hali bakın nasıl

Türkiye güzelinin o dönem, doğal güzelliği dikkat çekmişti ve röportajında burnunu sevdiğini ve rahatsızlık duymadığını bile açıklamıştı. 2014 Best Model of Turkey 1. si Cansu Melis Karakuş, "Burnum benim uğurum estetik yapmayı düşünmüyorum" demişti.