EDHO'nun yıldızı Burak Sergen'den eski eşi Işıl Sergen'e şoke eden dava

19 yıl evli kalan ancak geçen yıl anlaşmalı olarak boşanma kararı alan Burak Sergen ve Işıl Sergen ikilisi hakkında yeni gelişme var. Ünlü oyuncu Burak Sergen'in, Işıl Sergen'e soyadını kullanmaması için dava açtığı öğrenildi.