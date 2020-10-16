EDHO'nun usta oyuncusu Oktay Kaynarca genç sevgilisinin hamilelik haberleriyle çıldırdı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin usta oyuncusu Oktay Kaynarca çileden çıktı. Kaynarca'nın sevgilisi Gizem Acar'ın hamile olduğu iddiası sosyal medyada gündem oldu.
Oktay Kaynarca’nın 25 yaşındaki sevgilisi Gizem Acar’ın hamile olduğu iddia edildi. Konunun sosyal medyada büyümesi üzerine, Kaynarca, sosyal medya hesabı Instagram'dan sert bir açıklama yaptı.
Oktay Kaynarca açıklamasında, şunları yazdı:
''Sosyal medya hesapları üzerinden sözüm ona magazin vs adı altında soytarılık yapan ve bu hesapları yöneten kimliksiz insanlara itibar etmeyin. Gıyabımda asılsız haber yapan bütün bu hesapların kapatılması için yasal süreci başlattım.''
"Sosyal medya insanların kendilerini kendi istedikleri gibi ifade edebilmenin özgürce yaşandığı bir alan ve bence de önemli bir mecra.''
''Ne yazık ki bu alanı da hemen ard niyetle kullanmaya çalışan, bu ard niyetlerini dikkat çekmek, sözüm ona takipçi sayısı arttırmak adına iğrenç boyutlara taşıyan ne olduklarını anlamakta zorlandığımız kişi ve kişiler tarafından yönetilen hesaplar, şer ve gıybet üzerinden beslenerek insanların hayatlarına mutsuzluk da katıyorlar. Her sabah kalktığımızda gün geçmiyor ki bir saçmalık bir iğrençlik bir yalanla karşılaşmayalım.''