EDHO'nun usta oyuncusu Oktay Kaynarca genç sevgilisinin hamilelik haberleriyle çıldırdı

''Ne yazık ki bu alanı da hemen ard niyetle kullanmaya çalışan, bu ard niyetlerini dikkat çekmek, sözüm ona takipçi sayısı arttırmak adına iğrenç boyutlara taşıyan ne olduklarını anlamakta zorlandığımız kişi ve kişiler tarafından yönetilen hesaplar, şer ve gıybet üzerinden beslenerek insanların hayatlarına mutsuzluk da katıyorlar. Her sabah kalktığımızda gün geçmiyor ki bir saçmalık bir iğrençlik bir yalanla karşılaşmayalım.''