EDHO'nun Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca müjdeyi verdi!
ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başarılı oyuncusu Oktay Kaynarca, diziyle ilgili açıklama yaptı.
Korona virüs salgını sebebiyle sezona erken veda etmek durumunda kalan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncularından Oktay Kaynarca, EDHO ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren Kaynarca, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başarılı oyuncu, Ağustos ayında çekimlerin başlayacağını duyurdu.
ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın çekimlerinin Ağustos ayında başlayacağını söyleyen Kaynarca, "Dizinin çekimleri Ağustos ayının ortalarına doğru tekrar başlayacak. İnşallah bir an önce sevenlerimizle ekran başında tekrar bir araya geleceğiz" sözleriyle güzel haberi verdi.
Sosyal medya hesabı Instagram'da 1,4 milyon takipçisi olan Oktay Kaynarca, Mayıs ayından beri Bodrum'da olduğunu aktardı.