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EDHO'nun eski yıldızı silahlı kavgaya karıştı Mustafa Üstündağ gözaltına alındı

EDHO'nun eski yıldızı silahlı kavgaya karıştı Mustafa Üstündağ gözaltına alındı

TOSFED Rallisi'nin yapıldığı Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kupa töreni esnasında ortalık karıştı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın eski oyuncusu silahlı kavgaya karşısınca gözaltına alındı.

EDHO'nun eski yıldızı silahlı kavgaya karıştı Mustafa Üstündağ gözaltına alındı

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da oynayan Mustafa Üstündağ, TOSFED Ralli Kupası'nın ardından arkadaşlarıyla beraber ortalığı ayağa kaldırdı. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Ralli Kupasının 1'inci Ayak Bodrum Rallisinin kupa töreninin ardından büyük kavga çıktı.

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EDHO'nun eski yıldızı silahlı kavgaya karıştı Mustafa Üstündağ gözaltına alındı

 EDHO'Nun eski yıldızı Mustafa Üstündağ ve beraberindeki 5 kişi, ralli sırasında yaşanan kazayla ilgili komite üyelerini ihmalkarlıkla eleştirdi. 

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EDHO'nun eski yıldızı silahlı kavgaya karıştı Mustafa Üstündağ gözaltına alındı

Kupa töreninin yapıldığı alanda Üstündağ ve beraberindeki 5 kişi ile komite üyeleri ve federasyon yetkilileri arasında tartışma çıktı.

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EDHO'nun eski yıldızı silahlı kavgaya karıştı Mustafa Üstündağ gözaltına alındı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine federasyon yetkililerinden 3 kişi darbedilirken, Üstündağ'ın yanındaki H.K. iddiaya göre arbede sırasında tabancayla H.G.'yi sağ dizinden yaraladı. 

İşte o anlar (Tıkla-izle)

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