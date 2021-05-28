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EDHO'nun eski yıldızı Ece Hakim Harward'dan mezun oldu böyle duyurdu

EDHO'nun eski yıldızı Ece Hakim Harward'dan mezun oldu böyle duyurdu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynarken Harward Üniversitesi'ni kazanan Ece Hakim mezun oldu. Amerika'ya yerleşen oyuncu Ece Hakim, mutluluğunu sevenleriyle paylaştı.

EDHO'nun eski yıldızı Ece Hakim Harward'dan mezun oldu böyle duyurdu

ATV'nin en çok izlenen dizilerinden biri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynayan Ece Hakim, dizi esnasında Harvard Üniversitesi'ni tam burslu kazanmıştı. Eğitimi için Amerika'ya yerleşen Hakim, diziden ayrılmıştı. 

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EDHO'nun eski yıldızı Ece Hakim Harward'dan mezun oldu böyle duyurdu

Şimdilerde Harvard Üniversitesi'nde bitirme tezini veren Hakim, mezun olduğunu duyurdu. Psikoloji bölümü eğitimini tamamlayan oyuncu, Instagram hesabından şunları yazdı:

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EDHO'nun eski yıldızı Ece Hakim Harward'dan mezun oldu böyle duyurdu

 "Lisedeki en yakın arkadaşım bana bu ayıcığı hediye ettiğinden beri Harvard’a gitmek benim hayalimdi. Bugün Harvard’dan mezun oldum!" 

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EDHO'nun eski yıldızı Ece Hakim Harward'dan mezun oldu böyle duyurdu

Müjdeli haberi sevenleriyle paylaşan Ece Hakim'e tebrik mesajları yağdı. EDHO'da beraber rol aldıkları Yasemin Sakallıoğlu, ''Güzel suratlım. Gitmeden birkaç gün önce kafede oturduğumuz zaman geldi aklıma. Zaman ne hızlı. Şimdi senin için her şey eskisinden daha güzel olsun inşallah'' yazdı. 

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