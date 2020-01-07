EDHO'nun Boran'ı Mustafa Üstündağ eşi Ecem Özkaya ile tek celsede boşandı

ATV ekranlarının en uzun soluklu dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Boran karakterine hayat veren Mustafa Üstündağ, 10 yıldır beraber olduğu Ecem Özkaya ile yollarını ayırdı. Evliliklerinden bir oğulları olan ikili, tek celsede boşandı.