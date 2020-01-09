EDHO'nun Boran'ı Mustafa Üstündağ Ecem Özkaya ile boşandı Mekke'ye gitti
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Boran karakterine hayat veren Mustafa Üstündağ, 10 yıllık eşi Ecem Özkaya ile boşanmanın ardından soluğu Mekke'de aldı.
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki başarılı oyunculuğu ile gönüllere taht kuran Mustafa Üstündağ, 10 yıldır beraber olduğu Ecem Özkaya ile yollarını ayırdı. Evliliklerinden bir oğulları olan ikili, tek celsede boşandı.
2010 yılında beraber rol aldıkları dizi setinde tanışarak aşklarını nikah masasına taşıyan Mustafa Üstündağ ve Ecem Özkaya, evliliklerini gözlerden uzak yaşarken kötü haber geldi. Ahmet Karan adını verdikleri bir oğulları bulunan ünlü çift, şu açıklamayı yaptı:
"2010 yılında başlayan evliliğimizi oluşan fikir ayrılıklarımız nedeniyle geçtiğimiz ay karşılıklı anlaşarak sonlandırdık. Birbirimizi severek çıktığımız bu yolu ayırırken saygımızı ve dostluğumuzu koruyabilmenin değerinin bilincindeyiz. Bir oğlumuzun da olduğunu hatırlatarak birlikte aldığımız bu karara saygı gösterilmesini basın ve kamuoyundan rica ederiz..."
Eşi Ecem Özkaya'dan boşanmanın ardından Mustafa Üstündağ, soluğu Mekke'de aldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.