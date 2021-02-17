EDHO'da 1 kişi gitti 2 kişi geldi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da oyuncu değişikliği
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Alpaslan mermilerin hedefi oldu. EDHO'ya iki bomba transfer gerçekleşti.
Birbirinden ünlü isimlerin rol aldığı ATV'nin en uzun soluklu dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz tam gaz devam ediyor. EDHO'nun son final sahnesi seyirciyi ekrana kilitledi. Alpaslan ensesinden vuruldu. Ünlü oyuncu Yunus Emre Yıldırımer'in canlandırdığı Alpaslan kanlar içinde yerde kaldı.
Yakın bir zamanda farklı bir dizide izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanan ünlü oyuncu Levent Sülün, EDHO'daki performansıyla dikkat çekmişti. Fuat adlı karakterle Hızır ve masasının başına bela olan Levent Sülün, senaryo gereği ölerek diziye veda etti.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine Caner Kurtaran ve Bahtiyar Engin de katıldı. İki oyuncu kontrgerillayı yöneten, Amerika'nın emrindeki adamlara hayat verecek.
Peki, son bölümde neler oldu?: Hızır Çakırbeyli, annesinin acısını yaşamaya fırsat bulamadan eşi Ceylan Çakırbeyli ve Bahar Sincanlı'nın kaçırılmasıyla bir şok daha yaşar.