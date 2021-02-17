EDHO'da 1 kişi gitti 2 kişi geldi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da oyuncu değişikliği

Yakın bir zamanda farklı bir dizide izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanan ünlü oyuncu Levent Sülün, EDHO'daki performansıyla dikkat çekmişti. Fuat adlı karakterle Hızır ve masasının başına bela olan Levent Sülün, senaryo gereği ölerek diziye veda etti.