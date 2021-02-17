EDHO ve Çukur'un usta isminden kötü haber! Felaket Tellalı duyurdu

Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında 'Felaket Tellalı' olarak ün yapan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, 71 yaşındaki usta oyuncu Yaşar Kutbay'ın sağlık durumuyla ilgili paylaşım yaptı.