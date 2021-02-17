EDHO ve Çukur'un usta isminden kötü haber! Felaket Tellalı duyurdu
Çukur, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kurtlar Vadisi gibi dizilerde rol almış olan usta isimden hayranlarını üzecek kötü haber geldi.
Show TV'de yayınlanan Çukur ve ATV'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olunmaz dizilerinde oynayan usta isimlerden hayranlarını üzecek haber geldi. Yeşilçam'da da birçok filmde rol alan Yaşar Kutbay'ın son durumu hayranlarını üzüntüye boğdu.
Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında 'Felaket Tellalı' olarak ün yapan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, 71 yaşındaki usta oyuncu Yaşar Kutbay'ın sağlık durumuyla ilgili paylaşım yaptı.
Akay, birçok dizi ve filmde rol almış olan Yaşar Kutbay’ın kanserle mücadele ettiğini açıkladı.
Paylaşımında Akay Yeşilçam’ın usta ismi Yaşar Kutbay’la görüştüğünü ve Kutbay’ın tiroid kanseri ile mücadele ettiğini söylediğini ifade etti.