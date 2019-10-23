EDHO son bölümüyle nefes kesti intihar sahnesi izleyiciyi isyan ettirdi

Tipi ölecek mi?: Tipi karakterinin diziye veda edip etmeyeceği önümüzdeki bölüme kalırken, kimi sosyal medya kullanıcısı sahnenin çok saçma olduğunu ve ölmeyeceğini belirtti. Kimileri de ise Savaş Özdemir'in sosyal medya hesabından veda yorumları yaptı.

EDHO'da Tipi'nin intihar ettiği sahne