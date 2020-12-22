EDHO oyuncusu Oktay Kaynarca'yı 'memleket meselesi' çıldırttı tepki yağdı

Tepkili takipçiye ise bazı sosyal medya kullanıcılarından destek geldi. Oktay Kaynarca bir anda tepki çekti. Durum böyle olunca Kaynarca, o yorumu yapan takipçisine cevap verdi:

"Bak ben genelde bu tür saçmalamalara cevap yazmıyorum ama görüyorum ki birkaç kendini bilmez de senin gibi abuk subuk yorumlar yapmış. Ben memleketimi niye inkar edeyim a cahil?''