EDHO oyuncusu Oktay Kaynarca'yı 'memleket meselesi' çıldırttı tepki yağdı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin usta oyuncusu Oktay Kaynarca, "Ben Türkiyeliyim" açıklamasıyla tepki çekti. Kaynarca, gelen yorumların ardından isyan etti.
Oktay Kaynarca, geçtiğimiz günlerde İbrahim Tatlıses'in şov programına katıldı. Kaynarca, programda sohbet esnasında ''Ben Türkiyeliyim'' dedi. Usta oyuncunun bu sözü bir takipçisinin ''Malatyalı olduğunu inkar eden bir Malatyalı yazık'' yorumu yapmasına neden oldu.
Tepkili takipçiye ise bazı sosyal medya kullanıcılarından destek geldi. Oktay Kaynarca bir anda tepki çekti. Durum böyle olunca Kaynarca, o yorumu yapan takipçisine cevap verdi:
"Bak ben genelde bu tür saçmalamalara cevap yazmıyorum ama görüyorum ki birkaç kendini bilmez de senin gibi abuk subuk yorumlar yapmış. Ben memleketimi niye inkar edeyim a cahil?''
''Bas bas gururla bağırıyorum baba memleketim Malatya diye ve ailemin diğer üyelerinin de kökeninin neresi olduğunu…''
''Ama asıl önemlisi 'Ben Türkiyeliyim' diyorum. Daha ne söylememi istiyorsun mesela anlamadım? Anladın hemşerim?''