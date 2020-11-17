EDHO oyuncusu Oktay Kaynarca'dan Necati Şaşmaz açıklaması geldi

Geçtiğimiz haftalarda ATV'nin sevilen dizisi EDHO'ya Necati Şaşmaz'ın geleceği iddia edildi. Seneler sonra Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz'ı bir arada göreceğini düşünen Kurtlar Vadisi sevenleri ise çok heyecanlandı.